Онищенко придумал, как снизить высокую смертность от алкоголя на Урале

Запрет на продажу алкоголя и привлечение религии поможет победить высокую смертность от алкоголя на Урале. Таким мнением с «URA.RU» поделился зампредседателя комитета по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко.
«Смертность прежде всего связана с тем, что мы много пьем. Тем более Урал — регион, в котором профессии тяжелые, поэтому мужское население пьет. Сегодня все возмущаются тем, что крафтовое пиво запретят. Не нужно идти на поводу у потерявшего все ради наживы алкогольного бизнеса. Надо запрещать продажу алкоголя, повышать возраст, с которого можно продавать алкоголь», — заявил Онищенко.
Политик также предложил обратиться россиянам к религии. «К борьбе с алкоголем надо привлекать религию. Продажа алкоголя запрещена в Чечне и Ингушетии. И ничего, небо не упало. Люди живут, кстати, детей рожают. А все страшилки о бунтах — придумки. Организаторов бунтов быстро найдем», — заключил врач.
Как писало ранее «URA.RU», уральские регионы стали лидерами по смертности от алкоголя. В частности, в Челябинской и Курганской областях значится больше шести умерших от алкоголя на 10 тысяч живущих человек в 2018 году, отмечает RT.