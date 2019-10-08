Онищенко придумал, как снизить высокую смертность от алкоголя на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаб Единой России. Москва, онищенко геннадий, портрет
Геннадий Онищенко предложил использовать религию по борьбе с алкоголизмомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Запрет на продажу алкоголя и привлечение религии поможет победить высокую смертность от алкоголя на Урале. Таким мнением с «URA.RU» поделился зампредседателя комитета по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко.

«Смертность прежде всего связана с тем, что мы много пьем. Тем более Урал — регион, в котором профессии тяжелые, поэтому мужское население пьет. Сегодня все возмущаются тем, что крафтовое пиво запретят. Не нужно идти на поводу у потерявшего все ради наживы алкогольного бизнеса. Надо запрещать продажу алкоголя, повышать возраст, с которого можно продавать алкоголь», — заявил Онищенко.

Политик также предложил обратиться россиянам к религии. «К борьбе с алкоголем надо привлекать религию. Продажа алкоголя запрещена в Чечне и Ингушетии. И ничего, небо не упало. Люди живут, кстати, детей рожают. А все страшилки о бунтах — придумки. Организаторов бунтов быстро найдем», — заключил врач.

Как писало ранее «URA.RU», уральские регионы стали лидерами по смертности от алкоголя. В частности, в Челябинской и Курганской областях значится больше шести умерших от алкоголя на 10 тысяч живущих человек в 2018 году, отмечает RT.

Расскажите о новости друзьям
Еда Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...