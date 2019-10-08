Уральские регионы лидируют по смертности от алкоголя

Два уральских региона стали лидерами по смертности от алкоголя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинская и Курганская области признаны лидерами по количеству смертей от алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Росстата и региональных органов статистики.

Так, в Челябинской и Курганской областях значится больше шести умерших от алкоголя на 10 тысяч живущих человек в 2018 году. «Среди причин смерти: алкогольная кариопиопатия, отравление алкоголем, алкогольные гепатиты, цирроз печени и другие заболевания органов и психики», — сообщает РБК.

Всего в прошлом году употребление спиртных напитков стало причиной смерти 48 тысячи россиян, что составляет примерно 2,6% от общего числа смертей в России. Издание уточняет, что этот показатель можно сравнить с суммарной смертностью в результате транспортных происшествий (1%), самоубийств (1%) и убийств (0,4%). Официально Росстат причисляет к смертности от внешних причин только смерти от отравления алкоголем. На них пришлось порядка 0,4% от всех смертей в России в 2018 году, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» писало, что в России стали чаще умирать от алкоголя. За восемь месяцев 2019 года показатель смертности от спиртного вырос на 14,3%. Всего за январь — август текущего года зарегистрировано 4,67 тысячи случаев. В этой связи Минздрав назвал допустимую ежедневную дозу алкоголя, напоминает «Ридус».