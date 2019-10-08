Туалеты на российских вокзалах станут для всех бесплатными

В России все туалеты станут на вокзалах станут бесплатными Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 января 2020 года посещение туалетов на железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных российских городах станет бесплатным. Об этом пишет корпоративная газета РЖД «Гудок» со ссылкой на начальника организации Георгия Геворкяна.

«Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стали регулярные обращения граждан по поводу стоимости», — заявил Геворкян. Также глава РЖД рассказал, что на 87 вокзалах платные туалеты оказались убыточными.

Сейчас бесплатные уборные доступны на 80 железнодорожных вокзалах, уточняет агентство Nation News. На других станциях бесплатно воспользоваться туалетом могут только пассажиры. Для этого необходимо предъявить билет на поезд, который пришел на станцию не более часа назад, или который стоит на станции в этот момент, пишет телеканал 360. Также посещать туалет безвозмездно могут инвалиды, участники войны, ветераны боевых действий, блокадники, Герои России и Советского Союза и другие льготники.