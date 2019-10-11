10 октября 2019

Центробанк задумался о компенсациях жертвам банковских мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Центробанк может поднять вопрос о компенсациям жертвам телефонных мошенниковФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банк России задумался о выплате компенсаций жертвам телефонных мошенников, которые, используя методы социальной инженерии, крадут деньги со счетов россиян. О возможном рассмотрении этого вопроса сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Вопрос компенсации клиентам в таких случаях требует рассмотрения и проработки. <…>. Усиление ответственности банков должно обсуждаться, но основной фокус внимания — на финансовой грамотности самих клиентов», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Набиуллину, которая также добавила, что Центробанк обеспокоен проблемой социальной инженерии.

Ранее, как напоминает RT, ЦБ сообщил о новом виде хищения средств со счетов россиян. Мошенники используют подмену телефонных номеров. Благодаря этому злоумышленникам удается выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под предлогом блокировки подозрительных переводов со счетов жертвы совершать хищения.

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