Центробанк задумался о компенсациях жертвам банковских мошенников

Банк России задумался о выплате компенсаций жертвам телефонных мошенников, которые, используя методы социальной инженерии, крадут деньги со счетов россиян. О возможном рассмотрении этого вопроса сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Вопрос компенсации клиентам в таких случаях требует рассмотрения и проработки. <…>. Усиление ответственности банков должно обсуждаться, но основной фокус внимания — на финансовой грамотности самих клиентов», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Набиуллину, которая также добавила, что Центробанк обеспокоен проблемой социальной инженерии.
Ранее, как напоминает RT, ЦБ сообщил о новом виде хищения средств со счетов россиян. Мошенники используют подмену телефонных номеров. Благодаря этому злоумышленникам удается выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под предлогом блокировки подозрительных переводов со счетов жертвы совершать хищения.