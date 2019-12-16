Стало известно, кому стоит ожидать повышения зарплат после Нового года

В 2020 году прогнозируется рост зарплат у людей, работающий в массовых профессиях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2020 году работодатели готовы повышать зарплаты людям, трудоустроенным на массовых профессиях. Среди них продавцы, кассиры, строители и сотрудники производств.

«В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7-9%», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на исследование сервиса по подбору персонала «Работа.ру». Специалисты IT-сферы, которые востребованы на рынке труда, в следующем году также получат прибавку в зарплате до 12%.

Компании из сфер строительства, производства и ритейла начнут повышать выплаты представителям массовых профессий, так как у работников не хватает средств для удовлетворения жизненных потребностей. Опрос показал, что из тысячи российских организаций 25% готовы повысить заработную плату своим работникам. В 2018 году эта цифра составила 18%.

Другое исследование «Работа.ру» показало, что 51% работодателей не собираются выплачивать годовые премии своим сотрудникам, в то время как 30% компаний собираются вручить премии работникам отдельных категорий. Только 19% опрошенных премируют всех своих специалистов.

«Российский бизнес стал более тщательно подходить к оценке работы персонала и оптимизировать свои расходы таким образом, чтобы удержать в штате более ценные кадры», — говорится в исследовании. Таким образом руководство компаний поощряет наиболее эффективных людей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания со счетов работодателя долга по заработной плате. Если работодатель в срок не исполнит предписание трудового инспектора о выплате начисленной зарплаты, инспектор принимает решение о принудительном исполнении, напоминает РАПСИ.