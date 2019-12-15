Названы самые безопасные профессии для нелегально работающих пенсионеров

Налоговая считает неуплату налогов с подработок мошенничеством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Наиболее безопасными для нелегально трудоустроенных пенсионеров считаются профессии в сфере рекламы и фриланса. Таким мнением в беседе с «URA.RU» поделился президент Корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров.

«Это те должности, которые как-то связаны с работой из дома. Также это могут быть курьеры», — рассказал эксперт по кадрам. Он добавил, что безопасными для нелегально работающих пенсионеров могут быть профессии расклейщика объявлений и промоутера.

Ранее стало известно, что неофициально трудоустроенные пенсионеры могут получить штраф до 120 тысяч рублей. Налоговые органы считают неуплату налогов с подработок мошенничеством. В Союзе пенсионеров поддержали идею со штрафами. А руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в разговоре с «URA.RU» заявил, что у Федеральной налоговой службы нет кадров для ловли нелегально работающих пенсионеров.