Исследователи назвали самые востребованные профессии в 2020 году

Профессия официанта будет одной из самых востребованных в 2020 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самыми востребованными массовыми профессиями в 2020 году станут рабочие, официанты, курьеры, водители, повара и продавцы. Из узкоспециализированных профессий большим спросом будут пользоваться работники в сферах онлайн-маркетинга, IT, HR и производства, сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру».

«В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills („жесткие“, или профессиональные навыки — ред.) будет расти», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования. Однако в ближайшее десятилетие востребованы будут и специалисты с soft skills, то есть с универсальными компетенциями. По словам экспертов сервиса, именно такие работники займутся коммуникацией между искусственным интеллектом и человеком.

Также отмечается влияние новых технологий на ряд профессий. Однако эксперты считают, что роботы пока не могут полностью заменить человека. «В торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания, однако их пока еще нельзя оставить без присмотра консультантов», — говорится в исследовании.

Ранее эксперты рассказали «URA.RU», в каких профессиях людей могут вытеснить роботы. В этот список входят специальности, где часто встречаются однообразные операции в общении с людьми. В конце ноября Росстат сообщил, что за первые полгода в России было более миллиона открытых вакансий. Эксперты объяснили отсутствие интереса граждан к ним низкой зарплатой, предлагаемой работодателем, напоминает «Национальная служба новостей».