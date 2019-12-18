Депутаты Госдумы готовят референдум о смертной казни

Провести референдум по вопросу возвращения смертной казни призывает депутат Госдумы, глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он считает, что высшую меру наказания нужно вернуть за ряд тяжких преступлений, в том числе терроризм и убийство детей.
Миронов отметил, что его фракция еще в октябреподготовила норму о частичной отмене моратория на смертную казнь для детоубийц. В разговоре с РИА «Новости» он напомнил о том, что в России нет закона, который запрещает смертную казнь. Власти подписали международный договор о моратории, есть решение Конституционного суда по этому вопросу. «Мы, скорее, рассчитываем на некую дискуссию, потому что, с моей точки зрения, идеальным вариантом было бы проведение по этому вопросу референдума общероссийского», — заявил Миронов.
Депутат напомнил. что большая часть россия выступают за возвращение смертной казни в стране. В частности, по его словам, можно было бы венуть высшую меру наказания для террористов, пособников и убийц детей. Как пишет телеканал 360, Миронов уточнил, что обязательно необходимо предусмотреть меры, которые не допустят ошибку правосудия. Разговоры о возвращении в Россию смертной казни начались осенью, после убийства школьницы в Саратове. 9-летняя девочка была убита по дороге в школу, напоминает агентство Nation News.
Ранее в Госдуме придумали замену смертной казни: вести одиночное пожизненное лишение свободы. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.