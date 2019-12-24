«Нафтогаз» не исключил, что Россия не выполнит обещания по транзиту газа

«Нафтогаз» опасается, что Россия откажется от транзита газа после отзыва исков против «Газпрома» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители украинского «Нафтогаза» считают, что Россия может отказаться от транзита газа после того, как украинская сторона отзовет иски против «Газпрома». Такое мнение исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко приводит «РБК-Украина».

Сотрудник «Нафтогаза» отмечает, что договоренность по транзиту между Москвой и Киевом предполагает отказ компании от претензий в отношении «Газпрома». «Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — рассказал Витренко.

Представитель компании уточнил, что существует риск, что достигнутые договоренности реализованы так и не будут. По этой причине «Нафтогаз» сейчас разрабатывает систему договоров для снижения этих рисков.

21 декабря стали известны подробности транзитного договора между Россией и Украиной. Стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона пообещала выплатить 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда, напоминает телеканал 360.