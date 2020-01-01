31 декабря 2019

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх призвал молиться о церкви, которая столкнулась с «непростыми обстоятельствами»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время молебна 31 декабря поздравил верующих с Новым годом.

«Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости. И пусть благословение Его простирается над нашими Отечеством, народом, Церковью и над каждым из нас», — цитирует Кирилла РИА «Новости». Патриарх отметил, что успех в жизни людей часто зависит от благодати Бога. При этом представитель Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что в жизни случаются моменты, когда «своих собственных сил и воли» недостаточно, чтобы справиться с обстоятельствами.

Патриарх призвал верующих поблагодарить Бога за минувший год и попросить у него благословения на 2020 год. «И о Церкви нашей помолимся, которая справляется ныне с очень непростыми обстоятельствами», — заметил Кирилл. Помимо этого, Кирилл призвал молиться о родных и близких, а также «о всех, кто нас окружает и с кем мы связаны на этом жизненном пути».

Новогодние молебны проходят по всей России в предпраздничные дни в храмах РПЦ. В во время мероприятия верующие проводят особую службу, во время которой благодарят Бога за хорошие вещи в уходящем году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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