Голосование по поправкам в Конституцию могут провести по аналогии с выборами президента

Всероссийское голосование по правкам в Конституцию РФ можно провести, опираясь на опыт выборов президента России. Таким мнением поделилась сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
По ее словам, группа должна представить новую процедуру голосования, однако Харбиева вспомнила опыт президентских выборов 2018 года. «Вот, например, процедуры голосования при выборах президента вполне могут быть использованы», — заявила Хабриева в беседе с ТАСС. По ее словам, голосование похоже на выборы из-за того, что в обоих случаях используется бюллетень с одним вопросом — «за» или «против».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного посланию Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию России. В том числе российский лидер предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство, высказался за то, чтобы кандидат на пост президента России постоянно проживал в стране не менее 25 лет. Также глава государства предложил сохранить положение, при котором один и тот же человек не может занимать президентский пост более двух сроков подряд. Благодаря поправкам парламент получит возможность назначать премьер-министра.