В Кремле рассказали, почему помогают Италии бороться с коронавирусом

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Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что Москва помогает Италии безвозмездноФото: Андрей Махонин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия оказывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом безвозмездно, поэтому Москва не ждет ответных мер от Рима и не рассчитывает на временную отмену антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.

«Нет, это абсолютно не связано. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются [Москвой], это не так», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он также отметил, что Италии требуется более масштабная помощь. При этом то, что делает Россия, по его мнению, является посильной помощью итальянской стороне.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что идея отмены взаимных санкций во время пандемии коронавируса достойна внимания. По его словам, действующие ограничения только ухудшают ситуацию на мировых рынках, в том числе энергетических. Пресс-секретарь главы государства добавил, что решение об отмене санкций должны принять в «известных столицах». Однако пока Пескову неизвестно, собираются ли пойти на такие меры в Европе.

Первый российский самолет с помощью вылетел в Италию 22 марта. Борт доставил военных медиков и приборы для диагностики коронавируса на авиабазу в 30 километрах от Рима, напоминает «Национальная служба новостей». Сейчас Италия находится на первом месте по числу выявленных случаев коронавируса, пишут «Дни.ру». По данным сайта coronavirus-monitor, количество заболевших в стране достигло 59 138 человек, из них 5476 умерли. Общее число заразившихся коронавирусом в мире на момент публикации превысило 349 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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