Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди. СМИ вспомнили о «проклятии рода»

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Она пропала во время сплава на каноэФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция нашла тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин. Она пропала вместе с сыном Гидеоном Джозефом Кеннеди Маккином. Об этом сообщает американский телеканал WJZ.

«Экипажи полиции природных ресурсов штата Мэриленд нашли тело Кеннеди вечером в понедельник у Чесапикского залива», — передает издание. Тело сына, как уточняет телеканал, до сих пор не обнаружено.

Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын пропали 2 апреля во время плавания на каноэ у берегов штата Мэриленд. Спустя три дня поисковая операция была остановлена, так как пропавших признали мертвыми. Спасатели обнаружили перевернутое каноэ в нескольких километрах от того места, где пропавших видели в последний раз, напоминает «Царьград».

В связи с трагедией СМИ вспомнили о «проклятии рода Кеннеди». В августе 2019 года другая внучка Роберта Кеннеди, 22-летняя Сирша Кеннеди, умерла от передозировки наркотиков, напоминает агентство Nation News. В 2012 году его невестка Мэри Кеннеди покончила жизнь самоубийством. Сам Роберт Кеннеди был убит в 1968 году. Его брат Джон Кеннеди, 35-й президент США, был застрелен в 1963 году в Далласе. Сын президента Джон Кеннеди-младший в июле 1999 года попал в авиакатастрофу.

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