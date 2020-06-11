Китай назвал условия восстановления авиасообщения с Россией

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Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, hainan airlines, хайнаньские авиалинии
Сейчас из России в Китай вылетает лишь один рейс в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и улучшение ситуации с распространением коронавируса станут основными условиями возобновления транспортного сообщения между Россией и Китаем. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел КНР.

«Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан», — приводит РИА «Новости» слова представителей китайского МИД.

В ведомстве добавили, что российским авиакомпаниям, при соблюдении всех требований, разрешается совершать один международный рейс в неделю. Если на протяжении трех недель подряд на данных рейсах не будет выявлено новых заболевших коронавирусной инфекцией, авиакомпаниям разрешат совершать до двух рейсов в неделю.

Ранее Россия открыла границы для вылета своих граждан за рубеж на работу и учебу, а также для лечения и ухода за родственниками. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данное решение связано с массовым обращением россиян, которым крайне необходимо выехать из страны, или вернуться в нее, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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