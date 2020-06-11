Китай назвал условия восстановления авиасообщения с Россией

Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и улучшение ситуации с распространением коронавируса станут основными условиями возобновления транспортного сообщения между Россией и Китаем. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел КНР.
«Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан», — приводит РИА «Новости» слова представителей китайского МИД.
В ведомстве добавили, что российским авиакомпаниям, при соблюдении всех требований, разрешается совершать один международный рейс в неделю. Если на протяжении трех недель подряд на данных рейсах не будет выявлено новых заболевших коронавирусной инфекцией, авиакомпаниям разрешат совершать до двух рейсов в неделю.
Ранее Россия открыла границы для вылета своих граждан за рубеж на работу и учебу, а также для лечения и ухода за родственниками. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данное решение связано с массовым обращением россиян, которым крайне необходимо выехать из страны, или вернуться в нее, напоминает «Национальная служба новостей».
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