28 июня 2020

Опыт борьбы ХМАО с коронавирусом изучат на федеральном уровне

© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Тестов считает, что вахтовики могут распространять вирус из-за своей мобильности Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

ХМАО имеет уникальный опыт борьбы с коронавирусом из-за большого количества вахтовиков и тесных контактов среди приезжих, который нужно изучить. Об этом заявил URA.RU заместитель директора по организационно-методической работе ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава РФ Вадим Тестов.

«Мы отлично понимаем, что вы специфический, не среднероссийский субъект, со значительным количеством вахтового населения. <…> Плюс ко всему, это население находится, в тесном контакте друг с другом, поэтому любые происходящие там неблагополучия в эпидемической сфере, превращаются там в локальные вспышки», — рассказал Тестов.

По его словам, опыт региона по борьбе с инфекцией в таких условиях должен быть изучен и проанализирован. Он подчеркнул, что в Ханты-Мансийскому району были вспышки, которые удалось быстро локализовать. «Это основное, что может быть рассмотрено», — заключил представитель Минздрава.

Вспышка инфекции в Ханты-Мансийском районе произошла на Приобском месторождении, которое разрабатывает компания «Юганскнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти»), в апреле текущего года. Очаг был локализован в кротчайшие сроки. Были проведены полномасштабные эпидемиологические мероприятия с максимальным лабораторным контролем.

Ранее Тестов раскритиковал жителей ХМАО за несоблюдение масочного режима и безразличия к эпидемии. Он подчеркнул, что все рекомендации обязательно соблюдать до завершения пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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