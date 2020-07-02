02 июля 2020

После коронавируса мать Малышевой оказалась в инвалидном кресле

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Малышева, малышева елена
Елена Малышева решила вывезти родительницу на прогулку по центру Москвы Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Телеведущая Елена Малышева устроила прогулку для своей матери, посадив ее в кресло для инвалидов. Женщина после коронавируса практически не ходит.

«После больницы мама почти не выходит из дома. Она практически не ходит. Боится. А мне хочется, чтобы она жила полноценной жизнью», — написала теледоктор в своем Instagram. По ее словам, у нее тяжёлая одышка из-за трёх пороков сердца, выраженная сердечная недостаточность, а также сильное поражение позвоночника. Она прокатила свою маму по летней Москве, а также призвала людей почаще гулять со своими родителями.

Ранее Елена Малышева назвала препараты, которые помогли излечить мать от коронавируса. Важную роль сыграли антикоагулянты, разжижающие кровь, пишет «Федеральное агентство новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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