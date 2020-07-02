После коронавируса мать Малышевой оказалась в инвалидном кресле

Телеведущая Елена Малышева устроила прогулку для своей матери, посадив ее в кресло для инвалидов. Женщина после коронавируса практически не ходит.
«После больницы мама почти не выходит из дома. Она практически не ходит. Боится. А мне хочется, чтобы она жила полноценной жизнью», — написала теледоктор в своем Instagram. По ее словам, у нее тяжёлая одышка из-за трёх пороков сердца, выраженная сердечная недостаточность, а также сильное поражение позвоночника. Она прокатила свою маму по летней Москве, а также призвала людей почаще гулять со своими родителями.
Ранее Елена Малышева назвала препараты, которые помогли излечить мать от коронавируса. Важную роль сыграли антикоагулянты, разжижающие кровь, пишет «
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