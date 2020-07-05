Российский сенатор назвал главных врагов Украины

Сергей Цеков советует Украине перестать идти на поводу у Запада Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Главным врагом Украины является не Россия, а местные националисты. Об этом заявил сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны», — цитирует РИА «Новости» Цекова. По его словам, такие люди уничтожают страну и рушат связи с другими государствами. Сенатор посоветовал Киеву перестать идти на поводу у Запада и проводить воинственную риторику в отношении РФ.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что главным врагом Украины является Россия. По его словам, Киев в следующем году собирается разместить на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет «Нептун». По мнению главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, главным врагом экономического прогресса страны является правоохранительная система, пишут argumenti.ru.

Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба высказывался, что Киеву нужно научиться жить рядом с РФ. При этом украинский политик подчеркивает, что считает Россию врагом своей страны и не видит предпосылок, чтобы в Москве «изменили стратегические цели в отношении Украины».

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