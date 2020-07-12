Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

По словам Анатолия Вассермана, в России готовится проект водовода, который доставит в Крым воду из реки Кубань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водная блокада Крыма Украиной — это война против России. Такое мнение высказал политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал в 2014 году. Власти Украины предложили возобновить подучу воды в обмен на возвращение полуострова. Политолог считает, что этот поступок можно считать военным преступлением.

«Киев может не тешить себя напрасными надеждами. От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет», — цитирует «Ридус» Вассермана. По его словам, в России готовится проект водовода, проходящего по дну Черного моря, который доставит в Крым воду из реки Кубань.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым. По мнению политика, в России начался тяжелейший экономический кризис. В связи с этим РФ не способна финансировать полуостров, считает Порошенко.

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