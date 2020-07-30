Левшей и правшей России уравняют в правах из-за скандала в Тюмени

Левши смогут получить равные со всеми права Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В законодательство РФ внесут изменения, которые узаконят в правах левшей с праворукими людьми. Благодаря поправкам, получившие травму рабочей левой руки люди смогут получить такие же компенсации и степень инвалидности, как и правши, следует из сообщения российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU.

Власти обратили внимание на проблему благодаря тюменке Елене Р., чей сын Илья серьезно пострадал после нападения на него с мачете сына депутата (как предполагает следствие). Из-за травмы левой руки он не может продолжать обучение по специальности архитектор.

«Сообщаем, что направленные вами предложения будут учтены при доработке приказа Министерства здравоохранения РФ [«Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»], — указано в документе. Согласно действующим законам, при оценке вреда здоровью человека используются соответствующие коэффициенты, которые для правой руки больше, чем для левой. А это влияет на получении инвалидности, оценку вреда здоровью в уголовных делах, и на выплату компенсации в случае травмы на производстве.

«Ни в одном документе не указано, что у граждан рабочей рукой может быть не только правая. И это прямо противоречит 19 статье конституции, по которой у всех россиян равные права», — объяснила Елена Р., попросившая не указывать ее фамилию. Стимулом к тому, чтобы отправить письмо с предложениями в российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава стала ситуация в их семье.

После получения удара мачете у Ильи, который учится на архитектора, рабочая левая рука потеряла подвижность — из-за чего он теперь может остаться без любимой профессии. При этом инвалидность ему удалось получить не с первого раза — как раз из-за этого несовершенства законодательства. «Члены комиссии вынуждены применять критерии к левшам как и к обычным — и таких случаев по стране очень много», — пояснила Елена. И отмечает, что законы в защиту прав левшей начали разрабатывать в 1985 году в Советском союзе, однако после госпереворота про это забыли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени судят 24-летнего Владимира Проскурякова, сына депутата местной городской думы. По версии следствия, он напал на двух человек с мачете, нанеся серьезные травмы, которые привели к инвалидности.