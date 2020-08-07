Украина может создать грязные ядерные бомбы из отходов и нанести удары по России. Такое заявление в эфире канала UkrLife сделал журналист Максим Кухар.
Он предложил несколько сценариев «победы над Россией». По словам журналиста, для того, чтобы забросать РФ ядерным мусором, необходимо несколько десятков миллиардов долларов. Для создания подобного оружия он предложил использовать советские СС-20 и начинить их ядерными отходами.
«Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях», — цитирует его РИА «Новости». Второй «прорывной» вариант победы, который также потребует десятки миллиардов долларов, — создать «пять-семь-десять тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности». Эксперт считает, что они могут «отправить Россию в средние века». Третий сценарий Кухара заключается в усилении армии, а четвертый во вхождении Украины в военные блоки и коалиции, противостоящие РФ.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым. По мнению политика, в России начался тяжелейший экономический кризис. В связи с этим РФ не способна финансировать полуостров, считает Порошенко.
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