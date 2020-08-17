В центр Минска стянулись военные

В центре Минска замечена колонна грузовиков внутренних войск Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«[Колонна военных грузовиков] прошла мимо метро „Московская“», — передает корреспондент издания. По его словам, неподалеку от этой станции идет митинг. Протестующие собрались у здания Белтелерадиокомпании.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. 16 августа на площади Независимости в Минске собрались сторонники Александра Лукашенко, передает «Ридус». Президент заявил, что «встает на колени» перед белорусами. Также он рассказал, что Белоруссия рискует умереть как страна, если в республике проведут повторные выборы главы государства, передает агентство Nation News.
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