В центр Минска стянулись военные

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, техника, репетиция парада
Военная техника была замечена в центре Минска (фото архивное) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В центре Минска замечена колонна грузовиков внутренних войск Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«[Колонна военных грузовиков] прошла мимо метро „Московская“», — передает корреспондент издания. По его словам, неподалеку от этой станции идет митинг. Протестующие собрались у здания Белтелерадиокомпании.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. 16 августа на площади Независимости в Минске собрались сторонники Александра Лукашенко, передает «Ридус». Президент заявил, что «встает на колени» перед белорусами. Также он рассказал, что Белоруссия рискует умереть как страна, если в республике проведут повторные выборы главы государства, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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