Спецпредставителя губернатора Петербурга Никитину арестовали по делу о хищениях

Басманный районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу Елены Никитиной, спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга. Мера пресечения избрана до 9 декабря текущего года. Обвинения связаны с предполагаемыми хищениями средств у телеканала «Санкт-Петербург», передает корреспондент ТАСС.
