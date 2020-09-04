На youtube-канале «Вечерний Ургант» опубликована смонтированная видеозапись, на которой ведущий шоу Иван Ургант якобы едет вместе с президентом Владимиром Путиным в Останкино.
Во время «поездки», российский лидер поинтересовался, на сколько раньше телеведущий вышел после отпуска на работу. Ургант, в свою очередь, спросил, может ли он проверить на нем шутки, которые команда шоу хочет вставить в первый выпуск нового сезона.
«Приходит афроамериканец к Трампу [президенту США] и говорит: „Что же получается, я был первым темнокожим президентом, а теперь — просто 44-й“», — зачитал Иван Ургант с клочка бумаги. Вторую шутку про то, как «доллар пришел в больницу к рублю» ведущий дочитывать не стал.
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