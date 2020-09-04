04 сентября 2020

Ургант «рассмешил» Путина шуткой про Трампа и афроамериканца. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант начал новый сезон своего шоу со смонтированного видео с Владимиром Путиным Фото: Анна Майорова © URA.RU

На youtube-канале «Вечерний Ургант» опубликована смонтированная видеозапись, на которой ведущий шоу Иван Ургант якобы едет вместе с президентом Владимиром Путиным в Останкино.

Во время «поездки», российский лидер поинтересовался, на сколько раньше телеведущий вышел после отпуска на работу. Ургант, в свою очередь, спросил, может ли он проверить на нем шутки, которые команда шоу хочет вставить в первый выпуск нового сезона.

«Приходит афроамериканец к Трампу [президенту США] и говорит: „Что же получается, я был первым темнокожим президентом, а теперь — просто 44-й“», — зачитал Иван Ургант с клочка бумаги. Вторую шутку про то, как «доллар пришел в больницу к рублю» ведущий дочитывать не стал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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