Для геймеров создадут специальную мебель

IKEA разработает мебель специально для геймеров. Шведская компания уже заключила соглашение с маркой Republic of Gamers, принадлежащей компании ASUS.
«Партнеры займутся разработкой доступной мебели, принадлежностей и аксессуаров, которые позволят вывести удобство компьютерных игр в домашних условиях на новый уровень», — пишет портал 3D News. Коллекция продуктов будет включать примерно 30 наименований.
Какие именно предметы мебели и аксессуары войдут в линейку, IKEA не уточняет. При этом СМИ о гейминге уверяют, что в продажу точно поступят столы и кресла.
Разрабатывать новинки будут специалисты IKEA Product Development Centre в Шанхае и компании Republic of Gamers. Планируется, что продажи в Китае начнутся в феврале 2021 года, а в октябре товары поступят в магазины IKEA по всему миру.
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