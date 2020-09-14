Для геймеров создадут специальную мебель

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
Вместе с IKEA коллекцию будет разрабатывать Republic of Gamers Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

IKEA разработает мебель специально для геймеров. Шведская компания уже заключила соглашение с маркой Republic of Gamers, принадлежащей компании ASUS.

«Партнеры займутся разработкой доступной мебели, принадлежностей и аксессуаров, которые позволят вывести удобство компьютерных игр в домашних условиях на новый уровень», — пишет портал 3D News. Коллекция продуктов будет включать примерно 30 наименований.

Какие именно предметы мебели и аксессуары войдут в линейку, IKEA не уточняет. При этом СМИ о гейминге уверяют, что в продажу точно поступят столы и кресла.

Разрабатывать новинки будут специалисты IKEA Product Development Centre в Шанхае и компании Republic of Gamers. Планируется, что продажи в Китае начнутся в феврале 2021 года, а в октябре товары поступят в магазины IKEA по всему миру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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