В Центральном военном округе рассказали, как будет проходить осенний призыв в армию, который стартует 1 октября. О планах на призыв сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.
«В ходе осеннего призыва будут отправлены для прохождения службы более 54 тысяч новобранцев. Военную службу призывники будут проходить во всех четырех военных округах России, Северном флоте, а также других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву», — рассказал генерал-майор Александр Линьков.
Для отправки призывников к месту службы выделены 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации. А также арендованы автобусы и автомобили, прошедшие специальную обработку.
В рамках борьбы с эпидемией коронавируса, все призывники пройдут тестирование на наличие COVID-19. Сформированы около 50 нештатных дезинфекционных команд. Они будут не реже двух раз в сутки проводить специальную обработку помещений призывных и сборных пунктов, а также транспорта, выделяемого для перевозки. Более 100 пунктов отдельного размещения молодого пополнения оборудовано в частях и соединениях ЦВО. Каждый пункт находится в отдельном здании, и обеспечен запасом защитных медицинских масок, средств дезинфекции. Командиры, принимающие пополнение, в течение двух недель будут жить с призывниками.
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