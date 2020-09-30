30 сентября 2020

Как будут повышать пенсии в 2021 году. График индексаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, бабушки на скамейке, пенсия, пенсионерки на скамейке, палки для ходьбы
На повышение выплат могут расчитывать пять категорий россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала об индексациях пенсий, которые запланированы на ближайшее время. На повышения могут рассчитывать пять категорий граждан.

  • С 1 января. Индексация всех страховых пенсий на 6,3%.
  • С 1 февраля. Индексация ежемесячных денежных выплат для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий, Повышение будет зависеть от индекса потребительских цен. Сейчас показатель равен 3,8%, пишет «Парламентская газета».
  • С 1 апреля. Индексация социальных пенсий на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6%.
  • С 1 октября. Повышение пенсий военным пенсионерам и сотрудникам всех силовых ведомств на 3%.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии. Сенатор Сергей Леонов считает, что россияне не будут бастовать против такого решения, передает агентство Nation News. Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил создать систему добровольного накопления пенсий вместо отмены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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