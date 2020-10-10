10 октября 2020

Талибы объявили о поддержке Трампа на выборах

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
«Талибан» ждет переизбрания Дональда Трампа Фото: Официальный сайт Президента РФ

Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» надеется на переизбрание президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Мы надеемся, что он [Дональд Трамп] победит на выборах и американское военное присутствие в Афганистане закончится», — приводит ТАСС выдержку из интервью Муджахида телеканалу CBS. Пресс-секретарь избирательного штаба американского лидера Тим Мертау, комментируя это заявление, предпочет откреститься от подобной поддержки.

Ранее, как напоминает RT, Трамп заявил, что оставшиеся в Афганистане американские войска должны вернуться в страну к Рождеству. Операция США в этом государстве продолжается с октября 2001 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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