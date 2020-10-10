Талибы объявили о поддержке Трампа на выборах

Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» надеется на переизбрание президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.
«Мы надеемся, что он [Дональд Трамп] победит на выборах и американское военное присутствие в Афганистане закончится», — приводит ТАСС выдержку из интервью Муджахида телеканалу CBS. Пресс-секретарь избирательного штаба американского лидера Тим Мертау, комментируя это заявление, предпочет откреститься от подобной поддержки.
Ранее, как напоминает RT, Трамп заявил, что оставшиеся в Афганистане американские войска должны вернуться в страну к Рождеству. Операция США в этом государстве продолжается с октября 2001 года.
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