ВОЗ: ближайшие месяцы пандемии будут трудными

Гебрейесус опасается коллапса здравоохранения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ближайшие несколько месяцев станут трудными для мира из-за обострения пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга ВОЗ в Twitter.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии коронавируса. Последующие несколько месяцев будут очень трудными», — рассказал Гебрейесус. По его словам, наиболее сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в северном полушарии. Во многих странах эпидемиологическая ситуация усложняется.

Гебрейесус напомнил, что из-за вспышек коронавируса создаются большие нагрузки на больницы. Он высказал мнение, что это может вызвать коллапс здравоохранения.

Ранее в ВОЗ сообщали, что в мире достигнут рекорд по суточному числу заболевших коронавирусом, передает RT. 22 октября выявили 423 819 случаев COVID-19. За время пандемии в мире заразились более 41 миллиона человек.