ВОЗ: ближайшие месяцы пандемии будут трудными

Ближайшие несколько месяцев станут трудными для мира из-за обострения пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга ВОЗ в Twitter.
«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии коронавируса. Последующие несколько месяцев будут очень трудными», — рассказал Гебрейесус. По его словам, наиболее сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в северном полушарии. Во многих странах эпидемиологическая ситуация усложняется.
Гебрейесус напомнил, что из-за вспышек коронавируса создаются большие нагрузки на больницы. Он высказал мнение, что это может вызвать коллапс здравоохранения.
Ранее в ВОЗ сообщали, что в мире достигнут рекорд по суточному числу заболевших коронавирусом, передает RT. 22 октября выявили 423 819 случаев COVID-19. За время пандемии в мире заразились более 41 миллиона человек.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/9eTsEnYK72— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 23, 2020
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