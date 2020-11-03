Ученый оценил риск поражения легких у детей при коронавирусе

Вероятность поражения легких у детей при заражении коронавирусом менее 2,4%. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Вероятность поражения легких [у детей] не превышает 2,4%», — цитирует ТАСС Горелова. По его словам, риск поражения легких при коронавирусе значительно увеличивается с возрастом.
Горелов уточнил, что у взрослых носителей болезни чаще появляются осложнения. При этом среди несовершеннолетних зафиксировано лишь 0,2% случаев тяжелой формы коронавируса. Почти треть детей переносит заболевание бессимптомно, а половина инфицированных несовершеннолетних болеют в легкой форме, рассказал он.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что дети почти не болеют коронавирусом и не умирают от него. Она считает, что проведение новогодних праздников безопасно для несовершеннолетних, передает телеканал 360.
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