В Минпросвещения РФ высказались о введении новых школьных каникул

Минпросвещения России считает, что новые школьные каникулы могут появиться в отдельных регионах страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минпросвещения России не поддерживает введение новых каникул для школьников по всей стране. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Когда речь идет о тех или иных мерах (о введении новых школьных каникул — прим. ред.) на уровне всей страны, они требуют осторожности в подходах», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минпросвещения. Вместе с тем, в министерстве отметили, что новые каникулы могут вводиться на уровне региона. При этом каждая школа должна самостоятельно определить период каникул. В ведомстве подчеркнули, что существующее расписание каникул позволяет детям комфортно осваивать школьную программу.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова высказалась о введении новых школьных каникул в России. Она считает, что во время многодневного голосования на выборах школьники должны уходить на недельные каникулы, передает «Национальная служба новостей».