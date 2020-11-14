Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке пообещал жителям Донбасса завершить войну. Видеозаявление он сделал, находясь в киевской клинике «Феофания».
«Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — цитирует Зеленского ТАСС.
Он пообещал, что война обязательно завершится, и «никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны». По словам Зеленского, страна делает все, для завершения конфликта. Лидер также напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска в Донбассе, обвинив в блокировании инициативы провозглашенные республики Донбасса.
В начале октября украинский верховный суд обязал Зеленского говорить исключительно по-украински. Иск на главу государства подал один из граждан, после того, как Зеленский применил русскую речь на форуме iForum-2019. Примечательно, что как артист Зеленский участвовал во многих российских телепроектах. Истец потребовал, чтобы президенту запретили на официальных мероприятиях говорить на русском. Закон, допускавший использование украинского и русского языков на равных, действовал на Украине до 2012 года.
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