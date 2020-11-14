14 ноября 2020

Зеленский нарушил запрет и обратился к жителям ДНР по-русски. «Украина для вас открыта»

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Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Зеленский пообещал завершить войну как можно скорее Фото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке пообещал жителям Донбасса завершить войну. Видеозаявление он сделал, находясь в киевской клинике «Феофания».

«Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — цитирует Зеленского ТАСС.

Он пообещал, что война обязательно завершится, и «никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны». По словам Зеленского, страна делает все, для завершения конфликта. Лидер также напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска в Донбассе, обвинив в блокировании инициативы провозглашенные республики Донбасса.

В начале октября украинский верховный суд обязал Зеленского говорить исключительно по-украински. Иск на главу государства подал один из граждан, после того, как Зеленский применил русскую речь на форуме iForum-2019. Примечательно, что как артист Зеленский участвовал во многих российских телепроектах. Истец потребовал, чтобы президенту запретили на официальных мероприятиях говорить на русском. Закон, допускавший использование украинского и русского языков на равных, действовал на Украине до 2012 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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