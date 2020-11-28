28 ноября 2020

Чиновникам «заморозили» повышение зарплат

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, депутат, чиновник, бизнесмен, затылок
Госслужащие останутся при прежней зарплате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновники, работающие в федеральных органах власти, не смогут рассчитывать на повышение зарплат в 2021 году. Совет Федерации 2 декабря утвердит закон, приостанавливающий индексацию окладов госслужащих на год.

В законе предлагается приостановить ежегодную индексацию окладов госслужащих до 1 января 2022 года. «В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована. Следовательно, положения федерального закона № 79-ФЗ в части ежегодного увеличения (индексации) окладов денежного содержания гражданских служащих подлежат приостановлению», — отмечается в пояснении к документу, который приводит «Парламентская газета».

Отдельно в законе оговаривается, что в следующем году по решению президента на уровень инфляции будут проиндексированы оклады военнослужащих и приравненных к ним лиц. Издание уточняет, что на чиновников в субъектах РФ данный закон не распространяется, так как они зарплату получают из региональных бюджетов.

Ранее Госдума одобрила законопроект о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы. 26 ноября депутаты одобрили закон об очередной заморозке накопительной части пенсии россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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