Назван топ-7 ошибок водителей на зимней дороге

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Окраины, дома, дороги. Тюмень, зима, дорога, частный сектор
На скользкой зимней дороге следует предельно внимательно подходить к выбору скорости движения и дистанции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Основными ошибками водителей зимой можно считать опасные обгоны, высокую скорость движения и маленькую дистанцию. Это и многое другое приводит к массовым ДТП в зимнее время. РБК приводит топ-7 ошибок водителей.

  • Необдуманные обгоны часто заканчиваются авариями на дорогах. «Автомобилисты не справляются с управлением в момент попытки вернуться в свою полосу из-за слишком высокой для скользкой дороги скорости», — пишет портал Autonews.
  • При высокой скорости движения также повышается риск аварии на дороге. В зимнее время года тормозной путь увеличивается и при высокой скорости водители просто не успевают затормозить.
  • Чтобы успеть среагировать на возникшую трудность на дороге, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, о чем иногда забывают водители. При этом слишком резкое торможение в таких условиях может привести к заносу и вылету на соседние полосы.
  • Водители также грешат выездом на трамвайные пути в зимнее время. Без того скользкие поверхности в этот период покрываются дополнительно снегом и льдом, что снижает сцепление с дорогой.
  • Водители большегрузного транспорта часто невнимательно следят за дорогой, чем провоцируют смертельные ДТП. Поэтому ко встрече с фурами на дороге нужно быть готовым, соблюдая все вышеизложенные пункты.
  • Это же касается и внезапно появляющихся на дороге велосипедистов, мотоциклистов и водителей мопедов. Чтобы успеть среагировать на их появление, необходимо соблюдать скорость движения и проявлять повышенную внимательность.
  • Важным фактором также является своевременная смена резины, чем пренебрегают некоторые водители. Однако большим минусом становится и то, что водители надевают на разные колеса разные шины.

Зимой даже маленькая оплошность может привести в аварии. Сложные ситуации необходимо избегать, следуя правилам из этой подборки.

В России сейчас в очередной раз меняют правила дорожного движения, пишет «Национальная служба новостей». По мнению экспертов, это делается для получения большего количества денег от водителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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