Назван топ-7 ошибок водителей на зимней дороге

Основными ошибками водителей зимой можно считать опасные обгоны, высокую скорость движения и маленькую дистанцию. Это и многое другое приводит к массовым ДТП в зимнее время. РБК приводит топ-7 ошибок водителей.
- Необдуманные обгоны часто заканчиваются авариями на дорогах. «Автомобилисты не справляются с управлением в момент попытки вернуться в свою полосу из-за слишком высокой для скользкой дороги скорости», — пишет портал Autonews.
- При высокой скорости движения также повышается риск аварии на дороге. В зимнее время года тормозной путь увеличивается и при высокой скорости водители просто не успевают затормозить.
- Чтобы успеть среагировать на возникшую трудность на дороге, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, о чем иногда забывают водители. При этом слишком резкое торможение в таких условиях может привести к заносу и вылету на соседние полосы.
- Водители также грешат выездом на трамвайные пути в зимнее время. Без того скользкие поверхности в этот период покрываются дополнительно снегом и льдом, что снижает сцепление с дорогой.
- Водители большегрузного транспорта часто невнимательно следят за дорогой, чем провоцируют смертельные ДТП. Поэтому ко встрече с фурами на дороге нужно быть готовым, соблюдая все вышеизложенные пункты.
- Это же касается и внезапно появляющихся на дороге велосипедистов, мотоциклистов и водителей мопедов. Чтобы успеть среагировать на их появление, необходимо соблюдать скорость движения и проявлять повышенную внимательность.
- Важным фактором также является своевременная смена резины, чем пренебрегают некоторые водители. Однако большим минусом становится и то, что водители надевают на разные колеса разные шины.
Зимой даже маленькая оплошность может привести в аварии. Сложные ситуации необходимо избегать, следуя правилам из этой подборки.
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