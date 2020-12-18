Шестилетняя россиянка вошла в топ самых богатых блогеров

Шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Ежегодный топ составил американский Forbes.
Радзинская заработала за 2020 год 18,5 миллионов долларов США, уточняет Forbes. Ее аудитория насчитывает более 190 миллионов пользователей. На своем канале «Настя» они с отцом играют в «Лего», занимаются домашними делами и объясняют происхождение вирусов. «Шестилетний российский ютубер пользуется на своем канале именем „Настя“, где она и ее отец играют в „Лего“, занимаются домашними делами и рассказывают о вирусах», — пишет Forbes.
В России топ авторов возглавил канал «А4», затем в рейтинге стоит «ГЛЕНТ». Третью позицию занял канал «Mamix», чье видео также вошло в топ самых просматриваемых видео хостинга, пишет агентство Nation News. Самым популярным роликом у российских пользователей стал выпуск программы «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты, уточняет «
Подписывайтесь на URA.RU в