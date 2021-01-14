Минстрой РФ сравнил пени за неоплату ЖКУ с банковским кредитом

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров привел расчет пеней за неоплату коммунальныхъ услуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сумма пеней и штрафов для неплательщиков за услуги ЖКХ в январе не превысит, в среднем, тысячи рублей. Это это лучше любого банковского кредита, заявил журналистам на Гайдаровском форуме заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

«Мы сделали расчет, что если не платить за квартиру со средней коммуналкой в 5000-6000 рублей (в месяц) с апреля (2020 года), то в январе сумма пеней не превысила бы 1000 рублей. Это лучше любого банковского кредита», — цитирует чиновника агентство «Прайм». Он добавил, что в 2021 году мораторий на пени в случае неоплаты ЖКУ был снят, так что будут действовать правила, которые были до пандемии.

Ранее глава национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как можно сэкономить на коммунальных услугах. Один из самых простых советов: поставить светодиодные лампочки и датчики движения.