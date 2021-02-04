В соцсетях не поверили словам Пескова об отсутствии репрессий. «Все хорошо, просто показалось»

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Россияне в соцсетях осуждают случаи проявления жестокости со стороны силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России не проводятся репрессии граждан, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Так он прокомментировал жестокость силовиков на несанкционированных акциях протеста в конце января и начале февраля.

Не все пользователи соцсетей согласились с позицией представителя Кремля. Россияне стали шутить, что им просто показалось. Нашлись и те, кто уверен, что все впереди.

Россияне успокаивают себя
Скриншот: соцсети
Кто-то считает, что силовики просто воспитывают граждан
Скриншот: соцсети
Люди припоминают историю с часами патриарха Кирилла, которые попытались замазать на фотографии
Скриншот: соцсети
Россияне упрекают Дмитрия Пескова в неискренности
Скриншот: соцсети
Пользователи возмущены поведением силовиков по отношению к гражданам России
Скриншот: соцсети
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Скриншот: соцсети
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Скриншот: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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