Россияне в соцсетях осуждают случаи проявления жестокости со стороны силовиков
В России не проводятся репрессии граждан, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Так он прокомментировал жестокость силовиков на несанкционированных акциях протеста в конце января и начале февраля.
Не все пользователи соцсетей согласились с позицией представителя Кремля. Россияне стали шутить, что им просто показалось. Нашлись и те, кто уверен, что все впереди.
Россияне успокаивают себя
Кто-то считает, что силовики просто воспитывают граждан
Люди припоминают историю с часами патриарха Кирилла, которые попытались замазать на фотографии
Россияне упрекают Дмитрия Пескова в неискренности
Пользователи возмущены поведением силовиков по отношению к гражданам России
Не все согласны с позицией пресс-секретаря президента РФ, когда речь заходит о репрессиях
Некоторые россияне настроены особенно пессимистично
Подписывайтесь на URA.RU в