08 февраля 2021

Соцсети посмеялись над выплатами, на которые потратят 500 млрд. «Куплю гречку на все»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи Twitter посчитали, что россияне получат по 3 500 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на новость о готовящемся пакете выплат россиянам, на которые могут потратить 500 млрд рублей. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.

Ранее Reuters сообщило о том, что правительство готовится ввести новую выплату. Такая мера, по оценкам агентства, призвана показать россиянам, что власти РФ знают о финансовых проблемах граждан страны. На что конкретно направят средства и кому они достанутся, пока неизвестно.

Некоторые пользователи посчитали, что каждый россиянин получит по 3 500 рублей. Также они опросили своих подписчиков, хватит ли им выплаченной суммы.

Фото: Twitter

Другие сомневаются, что выплаты дойдут до россиян. Они считают, что нельзя верить неофициальным обещаниям.

Фото: Twitter

Некоторые заявили, что готовы купить гречку на полученные деньги.

Фото: Twitter

Пользователи считают, что выплаты коснутся только россиян с детьми. Другие посмеялись над этой позицией.

Фото: Twitter

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует повысить выплаты для россиян. Предполагается, что вырастут фиксированные выплаты к страховой пенсии для родителей и опекунов детей-инвалидов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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