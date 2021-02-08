Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на новость о готовящемся пакете выплат россиянам, на которые могут потратить 500 млрд рублей. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.
Ранее Reuters сообщило о том, что правительство готовится ввести новую выплату. Такая мера, по оценкам агентства, призвана показать россиянам, что власти РФ знают о финансовых проблемах граждан страны. На что конкретно направят средства и кому они достанутся, пока неизвестно.
Некоторые пользователи посчитали, что каждый россиянин получит по 3 500 рублей. Также они опросили своих подписчиков, хватит ли им выплаченной суммы.
Другие сомневаются, что выплаты дойдут до россиян. Они считают, что нельзя верить неофициальным обещаниям.
Некоторые заявили, что готовы купить гречку на полученные деньги.
Пользователи считают, что выплаты коснутся только россиян с детьми. Другие посмеялись над этой позицией.
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует повысить выплаты для россиян. Предполагается, что вырастут фиксированные выплаты к страховой пенсии для родителей и опекунов детей-инвалидов.
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