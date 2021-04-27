Минпросвещения не проработало вопрос с длинными каникулами, уверен Комков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В удлиненные майские каникулы, которые анонсировали в Министерстве просвещения РФ, могут активизироваться протестные настроения. Из-за этого пострадают школьники. Об этом URA.RU сообщил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

В конце апреля стало известно, что российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Отмечается также, что в детских садах во время дополнительных выходных дней будут работать дежурные группы.

«Я опасаюсь за школьников. Где гарантия, что во время каникул не анонсируют различные несогласованные акции протеста — антироссийские и антиобщественные? Где гарантия, что несовершеннолетних не будут в них использовать? Ситуация с каникулами опасна для жизни детей и общества. Предложение длинных майских выходных было не продумано и не проработано Минпросвещения», — рассказал глава фонда.

Несогласованные акции протеста и длинные майские выходные никак не связаны — все зависит от ребенка и его родителей. Об этом URA.RU рассказала политолог Анна Федорова.

«Если школьник хочет пойти на несогласованный митинг в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, ему не важно, есть уроки в школе или нет. Если ребенок правильно проинформирован родителями: знает, что все эти акции — обман, и Навального не воспринимает, тогда он на митинг не пойдет», — прокомментировала ситуацию политолог.

В конце апреля в нескольких городах России прошли несогласованные акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Организаторы и власти сообщают разные данные о количестве участников. Основным требованием протестующих был допуск к Навальному его врачей. Самого блогера в феврале приговорили к реальному сроку лишения свободы из-за нарушения требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Информационное агентство URA.RU направило запрос в Минпросвещения РФ. На момент публикации материала ответа от ведомства не последовало.