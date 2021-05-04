Автоэксперт назвал шесть новых ловушек ГИБДД

Непонятные разметки и странные знаки стали популярными ловушками сотрудников ГИБДД в Москве. Автоэксперт Александр Шумский рассказал, в каких местах дорожные инспекторы ловят невнимательных водителей.
Выезд на встречную полосу из-за непонятной разметки. Водители с крайней право полосы справа едут по разметке, которая указывает на возможность поворота направо. Потом они случайно оказываются на встречной полосе, и сдают назад, пока никто не увидел, приводит сайт MK.RU слова Шумского. Через такт светофора все повторяется. Знак «кирпича» перед съездом имеется, но он висит слишком высоко, и автомобилисты его не видят. Инспекторы ГИБДД регулярно дежурят на этом участке.
Водители задевают двойную сплошную полосу. При съезде на Трофимова и 2-й Трофимовский проезд машины едут прямо по односторонней дороге, а потом дорога превращается в двустороннюю. Слева резко возникает встречная полоса. Ситуацию осложняет практически стертая разметка, поэтому водители проезжают вперед без учета появившегося встречного направления и зацепляют пересечение двойной сплошной.
Путают трамвайные пути слева. После односторонней дороги автовладельцы выезжают на улицу с движением в обе полосы и оказываются на «встречке». Такая ловушка находится в районе пересечения Нагатинской улицы с Нагатинским бульваром. По словам Шумского, водителей сбивают трамвайные пути слева. «Трамвайные пути уходят налево, некоторые водители проезжают вслед за трамваем и в итоге выезжают на встречную полосу. Потому что «встречка» начинает смешаться, а понять это должна помочь полустертая разметка, сказал автоэксперт.
Разворот на красный сигнал светофора. На перекрестке Автозаводской улицы и улицы Мастеркова стоп-линия и светофоры распложены так, что водители думают, что успеют развернуться до выезда на перекресток. Но при этом маневре авто проезжает на красный сигнал.
Камера ловит опоздавших на поворот. Очередная ловушка ГИБДД находится на улице Косыгина. Под площадью Гагарина невозможно развернуться на Ленинский проспект из-за сплошной разметки.
Съезд в никуда. На 71-м километре внешней стороны МКАД, в районе бизнес-цента «Гринвуд» водители могут случайно съехать на дублер, откуда нет выезда. Охранники центра не пускают авто без пропуска на стоянку, чтобы развернуться.