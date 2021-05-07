07 мая 2021

Прилепин назвал сценарий, при котором в РФ уничтожат коммунистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объединительный съезд
Захар Прилепин допустил, что коммунисты в России могут быть отстранены от власти Фото:

Приход к власти в России человека, похожего на последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, политика Александра Керенского или блогера Алексея Навального, может уничтожить коммунистов в стране. С таким мнением выступил писатель и политик Захар Прилепин.

«Усядется на трон в России очередной Навальный Сергеевич Керенский — будет бороться с „красно-коричневой сволочью“ и „недобитыми сталинистами“», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Он уверен, что во время правления подобного политика россияне станут активно выступать против коммунистов.

Прилепин допустил, что в таком случае представители КПРФ могут быть полностью отстранены от политики в России. По его мнению, это нанесет серьезный удар по демократии России.

Ранее Владимир Жириновский призвал запретить слово «коммунизм» и не допускать левые партии до выборов в Госдуму. Также политик призывал арестовать Прилепина. Сам писатель заявил, что нужно защищать культурные ценности СССР и царской России, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...