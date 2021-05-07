Прилепин назвал сценарий, при котором в РФ уничтожат коммунистов

Приход к власти в России человека, похожего на последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, политика Александра Керенского или блогера Алексея Навального, может уничтожить коммунистов в стране. С таким мнением выступил писатель и политик Захар Прилепин.
«Усядется на трон в России очередной Навальный Сергеевич Керенский — будет бороться с „красно-коричневой сволочью“ и „недобитыми сталинистами“», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Он уверен, что во время правления подобного политика россияне станут активно выступать против коммунистов.
Прилепин допустил, что в таком случае представители КПРФ могут быть полностью отстранены от политики в России. По его мнению, это нанесет серьезный удар по демократии России.
Ранее Владимир Жириновский призвал запретить слово «коммунизм» и не допускать левые партии до выборов в Госдуму. Также политик призывал арестовать Прилепина. Сам писатель заявил, что нужно защищать культурные ценности СССР и царской России, передает агентство Nation News.
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