В Минпросвещения высказались о досрочном завершении учебного года

В Минпросвещения раскрыли, как школы закончат учебный год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В российских школах не планируется завершать учебный год досрочно. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

«Досрочного завершения учебного года в школах РФ на фоне пандемии не планируется», — приводит ТАСС заявление Минпросвещения. По данным ведомства, в стране на карантине остаются семь школ в семи регионах.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявлял, что новый учебный год в школах должен начаться в обычном режиме. Текущий учебный год большинство учреждений образования также проработало в стандартном режиме, уточняет RT.