Мишустин утвердил нового главу Росавтодора

Новым главой Росавтодора станет временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Роман Новиков. Такая информация размещена на сайте правительства России.
«В должности руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) официально утвержден Роман Новиков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
С 2014 по 2018 годы Новиков занимал должности первого замначальника и начальника ФКУ «Управление автомобильных дорог „Тамань“ Федерального дорожного агентства». До 2020 года работал замначальника и начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Центральная Россия“ Федерального дорожного агентства». В Росавтодор он пришел в 2020 году, где стал исполняющим обязанности руководителя в феврале 2021 года.
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