Вице-премьер РФ предложил не строить метро в городах-миллионниках

Строительство метро могут не дождаться Челябинск и Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в городах-миллионниках не нужно строить метро. По мнению политика, сейчас нужно сделать ставку на железную дорогу. С таким заявлением Хуснуллин выступил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если говорить о строительстве метро в наших городах-миллионниках, то, на мой взгляд, это нецелесообразно. Я бы предложил сейчас все-таки сделать ставку на железную дорогу», — обратился Хуснуллин к президенту РФ на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Ранее Владимир Путин в своем послании к Федеральном Собранию озвучил, что Челябинская область получит кредит на постройку метро. Реанимировать его строительство, начатое в последние годы СССР, было решено во время визита Хуснуллина в Челябинск. Вместе с губернатором вице-премьер спускался в недостроенную подземку.

Жители Екатеринбурга, жители ждут строительства второй ветки метро много лет. Пока не определено, по какой финансовой модели будет вестись строительство, заявлял полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Власти города предлагали построить наземное метро — администрация совместно со Свердловской железной дорогой рассматривает проект новых маршрутов для городской электрички, которые свяжут отдаленные районы с центром.