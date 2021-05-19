Сотрудники Нацгвардии РФ получили еще одну льготу

Сотрудники Нацгвардии и обладатели специальных званий полиции получили право вступать в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Соответствующее правительственное постановление вступило в силу 20 мая.
«Документ вносит изменения в перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в жилищно-строительный кооператив», — пишет «Парламентская газета». В этот список также входят военнослужащие, сотрудники определенных гос.учреждений и научных организаций и так далее.
В настоящее ЖСК с господдержкой является единственной реально применяемой формой таких кооперативов, пишет РБК. Но вступить туда могут только определенные категории граждан, среди которых теперь оказались и нацгвардейцы.
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