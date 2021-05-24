Рэпер Feduk женился на дочери ресторатора Новикова

Рэпер Feduk (Федор Инсаров) женился на дочери ресторатора Аркадия Новикова Александре. Об этом он рассказал в соцсети.
«Family [семья]», — написал Feduk в Instagram. Рэпер опубликовал фото со свадебной церемонии. Невеста была в белом костюме, а жених в белой рубашке и светло-зеленом костюме.
Пара отказалась от шумного тожества и отпраздновала с близкими людьми, также они не афишировали свадьбу. До брака они встречались несколько лет и не скрывали свои отношения, пишет Lenta.ru. Фанаты в начале апреля пророчили молодым людям свадьбу, пишут Дни.ру.
Ранее российская певица Азиза рассказала о предстоящей свадьбе с итальянцем Александро Лортэ. Исполнительница хочет сыграть свадьбу в день летнего солнцестояния — 21 июня, пишет Nation News.
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