Экс-силовики раскрыли, как появляется нелегальное оружие в России

Если гражданин не сдаст оружие в отдел полиции, оно может оказаться в руках преступника, отметил Дмитрий Кирюхин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Граждане, которые не сдают арсенал своих умерших родственников в полицию, способствуют нелегальному обороту оружия в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профайлер, экс-начальник отдела уголовного розыска полиции района Санкт-Петербурга Дмитрий Кирюхин.

«У нас же есть миллионы деревень с дедами с охотничьими ружьями, двустволками, с карабинами, с обрезами, которые чуть ли не с гражданской войны. Это вообще никто не считал. Поэтому, умирает такой дедушка, приходят внуки, сносят дом: „Опа! Ружье! Куда деть? Давай выставим [на продажу], кто-нибудь заберет“, и все. Это нелегальный оборот. Да, по сути нелегальный, потому что, если родственники обнаружат оружие, они должны принести и сдать его в ближайший отдел полиции, но, по факту, половина людей этого не делает», — рассказал URA.RU Кирюхин.

«В мою бытность работы в уголовном розыске начала нулевых — конец девяностых, столько оружия кочевало, совершали разбойные нападения на инкассаторов. Когда начинали подноготную оружия вычислять, то оно, действительно, когда-то приобреталось легально. Потом оно так начинало ходить по рукам, что и концов не находили. В итоге оно оказывалось в руках у преступника, который совершал преступление», — объяснил экс-силовик.

В Россию завозится много нелегального оружия из стран, где идут военные конфликты, отметил в беседе с URA.RU экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов. «Сейчас война в Украине. Границы не сказать, что на 100% защищены, но есть пробелы, которыми и пользуются люди, осуществляющие продажу оружия. Кустарные способы сборки. Это единичные случаи, но в основном это вот такие местичковые вооруженные конфликты, которые, безусловно, являются неким очагом или центровым местом, откуда идет распространение этого оружия», — подчеркнул Харламов.

URA.RU направило запрос в адрес МВД РФ. На момент публикации ответа не поступило.