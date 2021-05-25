Экс-полицейские предложили способ борьбы со стрельбой в школах

Ужесточение контроля в сфере оружия обсуждается в России после стрельбы в казанской гимназии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Появление специальных подразделений на базе силовых ведомств, которые будут контролировать оборот оружия, может предотвратить массовые расстрелы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов.

«Надо… создать подразделение, которое будет целенаправленно работать именно в области оборота оружия. Имеются в виду порядок выдачи, хранение, проверка использования, применение. Здесь целый спектр работы и он достаточно большой», — объяснил URA.RU Харламов.

Экс-начальник криминальной полиции ОВД Москвы отметил, что сегодня в силовых ведомствах создается большое количество разных подразделений. «Сейчас создали отделение по борьбе с киберпреступлениями. Пандемия случилась, и увеличилось количество случаев совершения преступлений онлайн. Таких подразделений создается очень много, в зависимости от криминологической обстановки в стране», — сказал Харламов.

Профайлер, экс-начальник отдела уголовного розыска полиции района Санкт-Петербурга Дмитрий Кирюхин считает, что работа участковых с населением может сильно помочь в контроле оборота оружия. «Участковый не ленится, а ходит по квартирам, спрашивает соседей, например: „Как там Василий Васильевич поживает? Не буянит? Не пьет?“. Потому что Василий Васильевич, охотник, может сказать: „Да у меня все в порядке. Сейф, ключи прячу, ружье в разобранном состоянии, все как положено“», — объяснил URA.RU собеседник агентства.

25 мая Госдума в первом чтении рассмотрит законопроекты об ужесточении контроля в сфере оборота оружия. Один документ устанавливает новые правила прохождения медосвидетельствования, второй — ужесточает наказание по уголовным статьям за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия.

Ужесточение контроля в сфере оружия обсуждается в России после стрельбы в казанской гимназии № 175. 11 мая 19-летний студент, который учился в этой школе, Ильназ Галявиев убил девять человек, семь из которых дети.