В Москве разоблачили неонацистов, продававших и изготавливавших оружие и боеприпасы. Деятельность группы пресекли сразу два ведомства: МВД и ФСБ.
Преступников задержали 25—26 июля в ходе спецопераций в Москве и Подмосковье, передает Lenta.ru. У неонацистов изъяли осколочные гранаты, три килограмма тротила, 1,5 тысячи патронов, пулемет Дегтярева, семь пистолетов-пулеметов «Кедр», два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов.
Члены группировки были причастны к незаконному обороту оружия в Центральном федеральном округе, а также организовывали нелегальные мастерские по изготовлению средств поражения. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.