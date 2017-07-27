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27 июля 2017
12:09  27 июля 2017 3

В Москве ФСБ и полицейские накрыли банду неонацистов с гранатами и пулеметами

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, оружие, автомагазин
Преступников задержали 25-26 июляФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве разоблачили неонацистов, продававших и изготавливавших оружие и боеприпасы. Деятельность группы пресекли сразу два ведомства: МВД и ФСБ.

Преступников задержали 25—26 июля в ходе спецопераций в Москве и Подмосковье, передает Lenta.ru. У неонацистов изъяли осколочные гранаты, три килограмма тротила, 1,5 тысячи патронов, пулемет Дегтярева, семь пистолетов-пулеметов «Кедр», два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов.

Члены группировки были причастны к незаконному обороту оружия в Центральном федеральном округе, а также организовывали нелегальные мастерские по изготовлению средств поражения. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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