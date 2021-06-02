Госкорпорация «Почта России будет использовать беспилотники для доставки грузов. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.
«Сейчас мы плотно работаем с несколькими производителями, чтобы приступить уже к полноценному тестированию технологии в четырех субъектах. Это, конечно, регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока, Сибири, Приуралья. В частности, Камчатка, Чукотка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Там будут десятки маршрутов», — рассказал он в беседе с «Известиями». Акимов отметил, что это позволят снизить стоимость логистики на 15-20%, увеличив тем самым частоту сообщений и их надежность.
По его словам, уже были проведены успешные испытания с аппаратами российского производства. Сейчас выбирается конкретная модель беспилотника.
Ранее также Акимов рассказал, что «Почта России» перейдет к формату холдинга. Это позволит повысить эффективность управления. Актуализированная стратегия развития компании на 2020—2030 годы находится на рассмотрении совета директоров. Также сообщалось, что компания займется доставкой отечественного вина. В случае полной легализации онлайн-торговли вином оборот компании к 2025 году может достигнуть 100 миллиардов рублей, пишет телеканал 360.
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