02 июня 2021

«Почта России» запустит дроны для доставки посылок в регионах. Среди них — ХМАО и ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставлять посылки будут беспилотники Фото:

Госкорпорация «Почта России будет использовать беспилотники для доставки грузов. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.

«Сейчас мы плотно работаем с несколькими производителями, чтобы приступить уже к полноценному тестированию технологии в четырех субъектах. Это, конечно, регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока, Сибири, Приуралья. В частности, Камчатка, Чукотка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Там будут десятки маршрутов», — рассказал он в беседе с «Известиями». Акимов отметил, что это позволят снизить стоимость логистики на 15-20%, увеличив тем самым частоту сообщений и их надежность.

По его словам, уже были проведены успешные испытания с аппаратами российского производства. Сейчас выбирается конкретная модель беспилотника.

Ранее также Акимов рассказал, что «Почта России» перейдет к формату холдинга. Это позволит повысить эффективность управления. Актуализированная стратегия развития компании на 2020—2030 годы находится на рассмотрении совета директоров. Также сообщалось, что компания займется доставкой отечественного вина. В случае полной легализации онлайн-торговли вином оборот компании к 2025 году может достигнуть 100 миллиардов рублей, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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