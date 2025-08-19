Растут не только цветы: что будет с ценами на букеты к 1 сентября

Экономист Бодрова: средняя стоимость букета к 1 сентября будет около 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В прошлом году стоимость букетов составляла 400 - 720 рублей, заявила Бодрова
В прошлом году стоимость букетов составляла 400 - 720 рублей, заявила Бодрова Фото:

Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября будет составлять около 500 — 900 рублей. Об этом заявила экономист и аналитик Анна Бодрова.

«Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября в 2025 году окажется около 500–900 рублей», — заявила Бодрова. Ее слова приводит Life. Она отметила, что данная стоимость касается только наполнения букетов из «базового минимума», без пышной обертки или другого экзотического наполнения.

Бодрова заявила, что относительно предыдущего года произошло подорожание. По ее словам, набор из пяти-семи небольших роз или хризантем подорожает на 15 — 25%. В прошлом году такой букет обходился в 400 — 720 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября будет составлять около 500 — 900 рублей. Об этом заявила экономист и аналитик Анна Бодрова. «Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября в 2025 году окажется около 500–900 рублей», — заявила Бодрова. Ее слова приводит Life. Она отметила, что данная стоимость касается только наполнения букетов из «базового минимума», без пышной обертки или другого экзотического наполнения. Бодрова заявила, что относительно предыдущего года произошло подорожание. По ее словам, набор из пяти-семи небольших роз или хризантем подорожает на 15 — 25%. В прошлом году такой букет обходился в 400 — 720 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...