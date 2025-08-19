Растут не только цветы: что будет с ценами на букеты к 1 сентября

Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября будет составлять около 500 — 900 рублей. Об этом заявила экономист и аналитик Анна Бодрова.
«Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября в 2025 году окажется около 500–900 рублей», — заявила Бодрова. Ее слова приводит Life. Она отметила, что данная стоимость касается только наполнения букетов из «базового минимума», без пышной обертки или другого экзотического наполнения.
Бодрова заявила, что относительно предыдущего года произошло подорожание. По ее словам, набор из пяти-семи небольших роз или хризантем подорожает на 15 — 25%. В прошлом году такой букет обходился в 400 — 720 рублей.
